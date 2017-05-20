20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استشهاد جندي في مواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

استشهد اليوم السبت الجندي زهير بن علي محسن عقيلي أحد منسوبي اللواء الثامن عشر من سكان قرية “الحوارق” بمحافظة أحد المسارحة، إثر مواجهات مع ميليشيات الحوثيين بالحدود الجنوبية بجازان.

وكانت الحدود الجنوبية للمملكة قد شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات بين القوات السعودية وعدد من المسلحين الحوثيين، وتكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح، وتم تدميرهم بالآليات والمعدات ودحرهم من أماكنهم القريبة من الحدود الجنوبية.

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