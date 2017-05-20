20 مايو 2017 مـ / موافق 24 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرور يعلن عن الطرق المغلقة مؤقتاً خلال قمة الرياض بدءً من الساعة الثامنة مساء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم السبت عن الطرق التي سيتم إغلاقها مؤقتا في الرياض، بدءا من الساعة 8 مساء، والطرق البديلة لها.

وأوضحت أن الطرق المغلقة مؤقتا خلال قمة الرياض عند الساعة الثامنة مساء هي طريق جدة مع التقاء طريق مكة باتجاه الشمال، وطريق الملك خالد عند تقاطع الأمير مشعل (عرقة) جنوب، وطريق مكة مع التقاء طريق جدة باتجاه الشرق.

وأضافت كذلك أنه تم إغلاق كلا من طريق مكة بعد تقاطع شارع العليا باتجاه الغرب، وطريق الملك فهد بعد تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز باتجاه الجنوب، وطريق الملك فهد بعد تقاطع الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله باتجاه الشمال وكبري الخليج باتجاه الغرب، مشيرة إلى أن جميع الطرق الأخرى سالكة ويمكن العبور منها.

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