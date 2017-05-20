أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | الملك سلمان والرئيس الأمريكي يؤديان العرضة بقصر المربع
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | الجبير: المباحثات بين الرئيس ترامب وا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ عقد وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون اليوم (السبت)، مؤتمرا
-
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستقبل سمو ول...بتاريخ
الرياض – واس : ــ استقبل فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مقر إقامته بالعاصمة
-
طائرات الاتحاد السعودي للرياضات الجوية تُحلق ...بتاريخ
الرياض – واس : ــ نظم الاتحاد السعودي للرياضات الجوية احتفالية تمثلت في تحليق مجموعة من الطائرات الرياضية
-
المرور يعلن عن الطرق المغلقة مؤقتاً خلال قمة ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم السبت عن الطرق التي سيتم إغلاقها مؤقتا