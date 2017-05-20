20 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | خادم الحرمين يستقبل الرئيس ترمب في قصر المربع التاريخي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر المربع التاريخي بالرياض مساء اليوم، فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كان في استقبال الرئيس ترمب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، و الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ولدى وصول فخامته، أديت العرضة السعودية، وشارك خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الأمريكي في أداء العرضة.

بعد ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الأمريكي إلى داخل قصر المربع، حيث أطلع الملك المفدى فخامته على ساحة القصر (الحويّ)، الذي أمر الملك عبدالعزيز بتشييده ليكون مقراً للديوان الملكي في عام 1355هـ / 1936م، واكتمل بناؤه في عام 1358هـ / 1939م، ويعد أحد أبرز معالم مدينة الرياض.

إثر ذلك تجولا في أرجاء القصر، وشاهد فخامته والوفد المرافق له ما يضمه قصر المربع من غرف ومجالس شملت ديوانية الملك عبدالعزيز، وغرفة القهوة، والحرس ، وما تحتوي عليه من مقتنيات وملبوسات وصور تاريخية للملك عبدالعزيز مع قادة وزعماء عدد من الدول، بالإضافة إلى صور مع أبنائه.

عقب ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة عشاء تكريماً للرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له.

بعد ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الرئيس الأمريكي في جولة بالمتحف الوطني، حيث اطلع الرئيس ترمب والوفد المرافق له على أبرز ما يضمه المتحف من قاعات تشمل قاعة الإنسان والكون التي تضم استعراض التغيّرات التي تتمّ في كوكب الأرض، ومدى تأثيرها في حياة الإنسان ، وطبيعة الكواكب ومادتها ومعروضات أخرى تستعرض الأزمنة والحقب الجيولوجية والبيئات المختلفة في المملكة، وقاعة الممالك العربية وما تمثله من فترة تاريخية قديمة تشمل فترة فجر التاريخ إلى تكوّن الممالك العربية ،و قاعة العصر الجاهلي التي تشمل معروضات تبين وضع القبائل العربية في العصر الجاهلي ، وأنماط الحياة اليومية، والعادات، والتقاليد.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية وأصحاب المعالي وعدد من كبار المسؤولين.

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