20 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرف على “مترجم” الملك الذي لفت الانتباه خلال لقاء ترامب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

لفت مترجم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنظار بحضوره الذهني والحركي الانتباه إليه، ما أثار تساؤلات الكثيرين من هو المترجم الذي يتوسط بين “سلمان” و”ترامب”؟

إنه البروفيسور محمد بن عبدالله بن محمد القويزاني، المولود في محافظة الحريق، وأحد الأعضاء الذين تولوا مهمة الترجمة في المجلس العلمي بهيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء، وله العديد من المشاركات العلمية في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها.

وكان آخر إنجازا علمي وصل إليه “القويزاني” هو الترقية التي حصل عليها من المجلس العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 2010 ليترقى من أستاذ مشارك في قسم اللغة الإنجليزية في كلية اللغات والترجمة إلى رتبة أستاذ “بروفيسور”.

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