21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكة المكرمة .. الشرطة تقبض على أفريقي تخصص في تزوير الأختام والخطابات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قبضت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة على أفريقي تخصص في تزوير الأختام والخطابات وضبطت بحوزته أدوات تستخدم لعملية التزوير من ضمنها أجهزة وطابعات.

وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، فإن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة ضبطت مقيما أفريقيا بتهمة تزوير خطابات وأختام وأدوات تستخدم في عملية التزوير من أجهزة وطابعات، وتم إيقافه لإكمال إجراءات الاستدلال الأولية، تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص، حسب “عكاظ”.

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