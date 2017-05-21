21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: العلاقات مع البحرين لن تكون متوترة بعد الآن

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين ستتحسن وذلك بعد لقائه مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أثناء زيارة للسعودية.

وقال ترامب أثناء جلسة تصوير مع ملك البحرين في الرياض “العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر.. لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة.

“سنقيم علاقة طويلة المدى جدا. وأتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة”.

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