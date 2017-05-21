أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»فيديو | وزير المالية: لا تأجيل لموعد تطبيق الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | رجل يشتري صندوقاً من “الزل” بالرياض و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وثق مواطن من خلال مقطع فيديو صوره ونشره على موقع “إنستغرام”، حكاية رجلٍ
-
فيديو | التويجري: رفع أسعار الطاقة قد يكون في...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، إن رفع أسعار الطاقة قد يكون خلال
-
فيديو | فلبيني يصطاد ضباً في منطقة صحراوية با...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن لمقيم فلبيني أثناء اصطياده ضباً
-