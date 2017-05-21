21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: سأزور مصر .. والسيسي قام بعمل هائل في ظروف صعبة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إنه يأمل في زيارة مصر، وذلك بعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارة للسعودية.

وأضاف ترامب: “سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال قريباً”. 

وقال إن السيسي “قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة”.

وزيارة ترامب للسعودية هي أولى زياراته الخارجية منذ توليه السلطة. 

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