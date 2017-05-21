أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»“السعودية للكهرباء” تُنفذ أطول خط هوائي ضمن مشاريع بـ 5.5 مليار ريال لتوفير 11.5 مليون برميل ديزل سنوياً
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