أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الملك سلمان مغرداً: القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستوثق التحالف ضد الإرهاب
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