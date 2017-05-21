21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الملك سلمان مغرداً: القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستوثق التحالف ضد الإرهاب
﻿

الملك سلمان مغرداً: القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستوثق التحالف ضد الإرهاب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالوفود والرؤساء المشاركين في القمة العربية الاسلامية الأمريكية، مؤكداً على أن القمة ستوثق التحالف ضد الإرهاب والتطرف.

وقال عبر تغريدة من حسابه الرسمي على “تويتر”: “أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق