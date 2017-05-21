صور | “ميلانيا ترامب” تزور مدرسة أمريكية بالرياض.. وتداعب وتحاور الطلاب

(أنحاء) – متابعات :-
زارت زوجة الرئيس الأمريكي “ميلانيا ترامب”، صباح اليوم الأحد، المدرسة العالمية الأمريكية بالرياض، برفقة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وذلك على هامش زيارتها للمملكة برفقة الرئيس “ترامب”.
ونشرت “ميلانيا” تغريدات في حسابها بموقع “تويتر” عبرت خلالها عن سعادتها بحسن الترحيب والاستضافة من قِبل المدرسة، مؤكدةً أنها قضت أوقاتاً رائعة مع الطلاب.
وأجرت “ميلانيا” حوارات مع بعض الطلاب بالمدرسة، وقد ظهرت في إحدى الصور وهي تلهو مع بعض الأطفال وتداعبهم وقد علت وجهها ابتسامة، كما تفقدت قاعات الدراسة والتقت الطلاب والأساتذة.