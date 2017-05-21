21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي ولي العهد يلتقي محمد بن زايد.. ويستعرضان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي .

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