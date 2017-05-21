صور | القبض على معالج شعبي شهير بأحد الاستراحات في الطائف

(أنحاء) – متابعات :-
ألقت صحة الطائف بالتعاون مع الجهات الأمنية القبض على أحد مشاهير العلاج الشعبي, والذي كان قد وصل الطائف خلال الفترة الماضية وروج لوصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد عمدت صحة الطائف ممثله في شؤون القطاع الخاص على تحديد موقع المعالج, والذي تخصص في علاج مرضاه عبر طرق رؤوسهم وربطها بطرق شعبيه بدائية، حيث داهمت الموقع وأوقفت المعالج والذي تعد طرق علاجه خطر حقيقي على الناس وفور وصول لجنة الضبط قامت بإيقاف المعالج والذي اعترف بمزاولته للمهنة دون تصريح رسمي فيما جرى تسليمه لشرطة الحوية في طور استكمال الاجراءات النظامية ومن ثم احالته للشؤون الصحية لاتخاذ الاجراء النظامي.
ومن جانبه أكد عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف أنه وفي إطار عمل شؤون القطاع الخاص فأنه يجري مراقبة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المراكز والمستشفيات الخاصة ومدعي الطب الشعبي دون تصريح وتطبيق الأنظمة الملزمة لمزاولة المهنة حفاظا على صحة العامة ولن تتهاون في ايقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين متى ما وجدت إن ذلك يشكل خطر على الصحة العامة وضرر على مرتاديه، حسب صحيفة “الرياض”.