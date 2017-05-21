فيديو | اكتمال وصول قادة الدول المشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية

(أنحاء) – متابعات :-
اكتمل وصول قادة الدول العربية والإسلامية وقادة الوفود المشاركة في القمة العربية – الإسلامية -الأمريكية لمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، تمهيداً لبدء القمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرؤساء وقادة الدول والوفود المشاركة بمركز المؤتمرات.
ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاباً أمام القمة يدعو من خلاله لتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.
وكانت قد انعقدت اليوم القمة الخليجية – الأمريكية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
#الرئيس_الأمريكي يصل مقر انعقاد #القمة_العربية_الإسلامية_الأمريكية #عاجل_السعودية#قمة_الرياض pic.twitter.com/XbbuKeVFdU
— القناة السعودية (@saudiatv) May 21, 2017
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل قادة ورؤساء وفود #قمة_الرياض في #مركز_المؤتمرات.#القمة_العربية_الإسلامية_الأمريكية pic.twitter.com/A8jq1VHbRD
— القناة السعودية (@saudiatv) May 21, 2017
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل قادة ورؤساء وفود #قمة_الرياض في #مركز_المؤتمرات.#القمة_العربية_الإسلامية_الأمريكية pic.twitter.com/L8zKyGHBCG
— القناة السعودية (@saudiatv) May 21, 2017
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل قادة ورؤساء وفود #قمة_الرياض في #مركز_المؤتمرات.#القمة_العربية_الإسلامية_الأمريكية pic.twitter.com/LVlc8ggghS
— القناة السعودية (@saudiatv) May 21, 2017