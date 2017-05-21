21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اكتمال وصول قادة الدول المشاركة في القمة الإسلامية الأمريكية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

اكتمل وصول قادة الدول العربية والإسلامية وقادة الوفود المشاركة في القمة العربية – الإسلامية -الأمريكية لمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، تمهيداً لبدء القمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرؤساء وقادة الدول والوفود المشاركة بمركز المؤتمرات.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاباً أمام القمة يدعو من خلاله لتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وكانت قد انعقدت اليوم القمة الخليجية – الأمريكية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين، وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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