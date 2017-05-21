إيفانكا ترامب: التقيت قيادات نسائية سعودية وتعلمت من إنجازاتهن ورؤيتهن المستقبلية

(أنحاء) – متابعات :-
التقت “إيفانكا ترامب” ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته بالقيادات النسائية السعودية، اليوم الأحد على هامش زيارتها الحالية للمملكة، وأبدت إعجابها وإشادتها بإنجازاتهن.
وقالت إيفانكا في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “التقيت اليوم مع القيادات النسائية السعودية، وتعلمت بشكل مباشر من إنجازاتهن والتحديات التي تواجههن والرؤى المستقبلية”.
وترافق إيفانكا الرئيس الأمريكي خلال زيارته للمملكة، التي بدأت أمس السبت، وتتضمن قمة أمريكية خليجية وأخرى عربية إسلامية أمريكية، كما يجري ترامب خلالها العديد من اللقاءات مع قادة الدول العربية والإسلامية.