21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | خادم الحرمين يمازح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بسؤاله عن ذقنه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو ممازحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال استقباله بمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

حيث مازح الملك سلمان الحريري أثناء مراسم استقباله، ويشير له إلى ذقنه ويسأله عنها، مما أضحك الحريري.

وتنعقد اليوم “الأحد” قمة إسلامية عربية أمريكية، وذلك عقب اختتام قمة خليجية أمريكية ترأسها خادم الحرمين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ووصل ترامب، إلى الرياض، أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

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