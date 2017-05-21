21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إطلاق نار على معلم داخل مدرسته في الطائف.. والجهات الأمنية تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت الجهات الأمنية حادث تَعَرض له معلم بإحدى الثانويات جنوب محافظة الطائف اليوم الأحد، حيث تعمد شخص من خارج المدرسة مواجهته والدخول عليه أثناء تواجده بفناء المدرسة الخارجي، وأطلق عليه النار وأصاب قدمه؛ مما استدعى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف المشرف التربوي عبدالله الزهراني أن معلماً بثانوية غزايل جنوب الطائف، تَعَرّض صباح اليوم الأحد لاعتداء من شخص من خارج منسوبي المدرسة داخل الفناء الخارجي للمدرسة، وأصيب بطلقة نارية من سلاح ناري في إحدى قدميه، وتم نقله لمستشفى قيا وحالته الصحية مستقرة.

وأكد “الزهراني” أن الجهات الأمنية باشرت الحادث بحضور مدير مكتب التعليم جنوب شرق، وتتولى التحقيق في حيثياته لمعرفة دوافعه وأسبابه، ويجري حالياً متابعة الجاني بعد تحديد هويته من قِبَل المعلم المجني عليه، حسب صحيفة “سبق”.

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