أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | الملك سلمان وترامب والسيسي يفتتحون مركز “اعتدال” لمكافحة الإرهاب
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