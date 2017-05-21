21 مايو 2017 مـ / موافق 25 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الملك سلمان وترامب والسيسي يفتتحون مركز “اعتدال” لمكافحة الإرهاب

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة العالم الإسلامي، مساء اليوم الأحد، أول مركز دولي لمكافحة الإرهاب والتطرف “اعتدال”.

وقام الملك سلمان والرئيس ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإعطاء إشارة البدء للإطلاق الرسمي لمركز “اعتدال” لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ومن ثم قدم القائمون على المركز عبر شاشة رئيسية شرحا وافيا لمهام أول مركز دولي يستهدف تجفيف منابع الإرهاب في العالم.

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