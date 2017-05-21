جموع المصلين تشيع شهيد الواجب العريف عسيري في محايل | صور

(أنحاء) – متابعات : ــ
شيعت جموع المصلين في محافظة محايل عقب صلاة عصر اليوم (الأحد)، شهيد الواجب العريف عزيز موسى إبراهيم عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم المصلين محافظ محايل، محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، ومديرو الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل المحافظ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد.
من جهتهم عبر ذوو الشهيد من جانبهم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.