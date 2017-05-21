أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»والد الطفلة “طيبة” يكشف ملابسات العثور على ابنته
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن تفاصيل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف وزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية
-
القمة الخليجية الأمريكية تختتم أعمالها في الر...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- عقدت أمس الأحد 21 مايو 2017م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة
-
فيديو | الملك سلمان يشرح لـ “ترامب” و”ميلانيا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهر مقطع فيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يشرح تقاليد تقديم
-
هيئة الاستثمار والغرفة التجارية الأمريكية توق...بتاريخ
الرياض – واس :- وقع اليوم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ونائب رئيس الغرفة التجارية