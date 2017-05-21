21 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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والد الطفلة “طيبة” يكشف ملابسات العثور على ابنته

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف والد الطفلة طيبة آل جاسم أن مكالمة من شخص مجهول قادت إلى العثور على مكان اختطاف الطفلة النائي، ومن ثم العثور عليها.

وقال الأب إن شخصا مجهولا تواصل معهم وأبلغهم أنه وجد الطفلة في مكان ناءٍ، حيث قاموا بإبلاغ الشرطة والجهات المختصة فور تلقيهم المكالمة، وفقا لـ “عاجل”.

وأوضح أن الجناة تركوا ابنته في المكان النائي بعد أن خافوا من العقوبة، حيث كان الجميع يبحث عنها وانتشرت صورها في كل مكان؛ ما بثّ الرعب في قلوبهم.

وأكد أن ابنته في حاجة ماسة لرعاية نفسية وصحية نظير ما تعرضت له من أحداث مفزعة، مشددا على أنه لن يسكت عن حق ابنته، ومبديا تفاؤله بقدرة الجهات الأمنية على كشف الحقيقة.

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