فيديو | الملك سلمان يشرح لـ “ترامب” و”ميلانيا” بالإنجليزية تقاليد تقديم القهوة و”الكليجا”

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يشرح تقاليد تقديم القهوة وبعض المأكولات الشعبية، للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، خلال استضافته لهما بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
ووضّح الملك في حديثه لترمب وميلانيا، مستخدما اللغة الإنجليزية، آلية تقديم القهوة والمأكولات الشعبية، التي تضمنت “الكليجا” و”الإقط” والتمر وغيرها.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استضاف الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، حيث شرح الملك سلمان خلال الدخول لجنبات القصر التاريخي، الذي يوثق تاريخ المملكة إبّان توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، بعضاً من أسماء الأكلات والتواريخ المهمة في الدولة السعودية.
الملك والرئيس وزوجته يشربون القهوة في المركز التاريخي#قمة_الرياض #القمة_السعودية_الأميركية #القمة_العربية_الإسلامية_الأميركية pic.twitter.com/mz5SqPJOUj
— قناة العربية (@AlArabiya) May 21, 2017