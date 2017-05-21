21 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الملك سلمان يشرح لـ “ترامب” و”ميلانيا” بالإنجليزية تقاليد تقديم القهوة و”الكليجا”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يشرح تقاليد تقديم القهوة وبعض المأكولات الشعبية، للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا، خلال استضافته لهما بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

ووضّح الملك في حديثه لترمب وميلانيا، مستخدما اللغة الإنجليزية، آلية تقديم القهوة والمأكولات الشعبية، التي تضمنت “الكليجا” و”الإقط” والتمر وغيرها.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استضاف الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، حيث شرح الملك سلمان خلال الدخول لجنبات القصر التاريخي، الذي يوثق تاريخ المملكة إبّان توحيدها على يد الملك عبدالعزيز، بعضاً من أسماء الأكلات والتواريخ المهمة في الدولة السعودية.

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