21 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القمة الخليجية الأمريكية تختتم أعمالها في الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

عقدت أمس الأحد 21 مايو 2017م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض القمة الخليجية الأمريكية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون أن القمة الخليجية الأمريكية بحثت العلاقات الوطيدة التي تجمع الجانبين الخليجي والأمريكي في اطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون العسكري والأمني، ومكافحة الارهاب في المنطقة، وتعزيز أمن مجلس التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

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