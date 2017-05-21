22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأميرة ريما بنت بندر: إصدار أول رخصة لنادٍ رياضي نسائي خلال أسبوعين‎

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتطوير والتخطيط، أنه سيتم إصدار رخصة لأول ناد رياضي نسائي في المملكة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت في كلمة لها خلال ملتقى “مغردون” الخامس 2017، الذي أقامته مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الخيرية بملتقى “مغردون”، اليوم الأحد، على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية، إنه خلال الأسبوعين القادمة سيحصل أول نادٍ نسائي على ترخيص لمزاولة العمل.

وأكدت أن إحدى مهامها الأساسية في الهيئة إدماج المرأة السعودية في الرياضة، مشيرة إلى أنه ينبغي فهم رؤية 2030 على أنها ليست للعمل فقط، بل هي خارطة طريق، ويجب أن تكون متسعة لكل جديد، وهذا سيساعد المرأة السعودية في كل ما تسعى إليه، وخاصة أن لديها قوى بشرية وقدرات كبيرة ستحقق كل ما تطمح إليه.

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