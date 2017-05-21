22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | “إيفانكا ترامب” تخص بالشكر الأمير محمد بن سلمان على رؤيته.. وتعبر عن اندهاشها من كرم الضيافة
﻿

فيديو | “إيفانكا ترامب” تخص بالشكر الأمير محمد بن سلمان على رؤيته.. وتعبر عن اندهاشها من كرم الضيافة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أشادت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته، إيفانكا، بكرم الضيافة والترحاب اللذين لقيتهما في المملكة، بعد أن سمعت كثيرًا عن ذلك في الشرق الأوسط، معبرة عن أن ما رأته يفوق ما سمعته بكثير.

وشكرت إيفانكا، خلال كلمتها في ملتقى مغردون 2017، الذي تنظمه مؤسسة “مسك” الخيرية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، على حسن الاستقبال والضيافة الكريمة، مشيدة برؤية المملكة 2030 الرائعة التي يتبناها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبعمله الدؤوب .

وأوضحت أن جيل الشباب هم جيل الريادة، في كافة المجالات، وأنها التقت اليوم بالكثير من السعوديين والسعوديات من رواد الأعمال، واستمعت لهم، وتعرفت على التحديات التي تواجههم.

وأكدت إيفانكا على أن جيل الشباب قادر على بناء السلام والأمل والحب، مشيرة إلى أنه في هذا اليوم انضم 50 من قادة العالم العربي والإسلامي إلى والدها، من أجل قيم الوحدة والتفاؤل.

وبينت أن الجيل الحالي سوف يوصل رسالته للعالم بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمناهضة الأفكار المتطرفة، مشيدة بالمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي افتُتح اليوم، واستغرق ‏بناؤه 30 يوما فقط.‏

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق