22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | تعرف على مركز “اعتدال” لمكافحة التطرف.. يغطي 7 قارات حول العالم
﻿

فيديو | تعرف على مركز “اعتدال” لمكافحة التطرف.. يغطي 7 قارات حول العالم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

يُعتبر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” الذي تم إطلاقه في الرياض مساء اليوم الأحد، المرجع الأول عالميا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال.

من هنا لفتت رسالة المركز للعالم أجمع أنها تقوم على رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، خصوصا أن مجال تغطية المركز يمتد لـ 7 قارات حول العالم والشبكات الإلكترونية.

ويستمد مركز “اعتدال” عناصر تميزه من التفوق التقني في الجانب الفكري، ودقة غير مسبوقة في التصنيف والتحليل تبلغ 80%، ومحاكاة جميع اللغات واللهجات، بالإضافة إلى التعاون الدولي برؤية مشتركة، وفق محاور رئيسية للعمل ترتكز على الرصد والتحليل والتفاعل.

ويقوم فريق التحليل بمراقبة 100 قناة إعلامية عالمية، وتحويل محتواها إلى نص بمختلف اللغات الموجودة في العالم، كما يتمتع المركز بتفوق تقني غير مسبوق في مجال مكافحة الفكر المتطرف وأنشطته، عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بوجه عام ، وذلك بتطوير برمجيات مبتكرة وعالمية المستوى قادرة على رصد وتحليل وتصنيف أي محتوى متطرف، وبدرجة غير مسبوقة من الدقة ، مما يتيح آفاقاً جديدة في مجال مكافحة هذا الفكر “.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق