22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم”: يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم عبر “نور” عصر اليوم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عن إمكانية استعلام الطلاب والطالبات عن نتائجهم من خلال حساباتهم على نظام “نور”، أو من حسابات أولياء الأمور، عصر اليوم (الإثنين).

وقال العصيمي في تغريدة دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”: “يمكن للطلاب والطالبات، الاستعلام عن نتائجهم من حسابهم على نظام نور، أو من حساب ولي الأمر، وسيتاح رابط الاستعلام بالسجل المدني، الساعة ٤ عصراً”.

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