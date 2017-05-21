أهالي “بدر” يشكون زحام المسلخ الوحيد بالمحافظة.. وأمانة المدينة توضح

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
شكا عدد من أهالي محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة من الازدحام الذي يجدونه في المسلخ الوحيد في المحافظة، حيث يشهد تكدس الذبائح، حتى وصل الانتظار إلى ساعات طويلة .
وقال مواطنيين إن المسلخ يشهد ازدحاماً كبيراً، والذبائح تختلط بعضها ببعض، وساعات الانتظار تتجاوز ٤ ساعات، وعدد الجزارين قليل جداً قياساً بعدد الذبائح، مطالبين المسؤولين في بلدية محافظة بدر بالاهتمام بهذا المسلخ، وفتح عدد من نقاط الذبح في بعض الأحياء داخل المحافظة، والمراكز التابعة لها.
وأضافوا : “عدد السكان كبير، والمراكز القريبة من المحافظة لا يوجد بها مسالخ”، وأشاروا إلى أن معاناتهم تتجدد كل عام خلال شهر رمضان وأيام الأعياد .
وجدد الأهالي مناشدتهم لبلدية محافظة بدر بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمواجهة النمو السكاني وتشغيل مسالخ أخرى للحد من الازدحام وخدمة المراكز والقرى المحيطة بالمحافظة ، مؤكدين أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ الوحيد بالمحافظة لا تفي بالغرض .
وطالب أهالي المحافظة، بإنشاء مسلخ آخر أو مسالخ موسمية لتفادي الزحام الذي عانى منه المواطنون خلال مواسم رمضان والأعياد.
من جهة أخرى، أوضح متحدث أمانة منطقة المدينة المنورة الأستاذ سلامة سلمان اللهيبي أنه بالتنسيق مع جهة الاختصاص “بلدية محافظة بدر” أفادت بأن ذلك يعود إلى زيادة عدد الذبائح في مثل هذه الأيام، وقد تم تشديد الرقابه على المسلخ، مضيفاً أنه جاري طرح مسلخ آخر لتخفيف الازدحام في المحافظة.