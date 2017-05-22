22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‏صدور الحكم في قضية داهسي رجل الأمن بجدة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدرت المحكمة الجزائية الحكم الابتدائي في قضية المتورطين بدهس رجل الأمن بكورنيش جدة بالسجن ابتداء من 5 سنوات إلى 18 سنة والجلد 100 جلدة سنويا بحسب مدة العقوبة.

وبحسب التفاصيل بعد أن نظرت دائرة القصاص والحدود بالمحكمة الجزائية على البينات والقرائن المتعلقة بالمتهمين السبع من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، كان قرار الدائرة القضائية صرف النظر عن مطالبة الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهمين، واكتفت بالعقوبة التعزيرية.

حيث حكم على المتهم الأول (سعودي الجنسية) بالسجن 18 عاما، في حين حكم على متهمين بالسجن 16 سنة، ومتهم بالسجن 15 سنة، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وكانت لائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهمين من هيئة التحقيق والادعاء العام التي تضمنت مطالبة المدعي العام بتطبيق عقوبة حد الحرابة ضد المتهمين المتورطين في دهس رجل الأمن، حيث اعتبر الادعاء العام أن ما اقترفه المتهمين جريمة بشعة تزامن معها الترويع وتعطيل رجال الأمن عن أداء مهامهم وواجباتهم وتهديد سلامة العابرين في مكان وقوع الحادثة، حسب “عين اليوم”.

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