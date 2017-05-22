22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مهرب هيروين “باكستاني” في الشرقية

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

فيما يلي نص البيان:”بفضل من الله تم القبض على المدعو / نيازمين زراين خان ـ باكستاني الجنسية ـ عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني اليوم الاثنين في المنطقة الشرقية”.

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