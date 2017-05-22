فيديو | الشيخ محمد بن راشد يبكي متأثراً بما روته “ماما نوال” المغربية حول المهاجرين

(أنحاء) – متابعات :-
تأثر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما روته المغربية نوال الصوفي، الملقبة بـ”ماما نوال”، عن الحالات الإنسانية، والتي ساهمت في إنقاذ آلاف اللاجئين السوريين من الغرق عند فرارهم من جحيم الحرب إلى جزيرة صقلية.
وأظهر مقطع فيديو الشيخ محمد بن راشد خلال تكريمه رواد مبادرة “صناع الأمل”، وهو يذرف الدموع تأثراً بما روته “ماما نوال” من شدة هول ما يواجهه هؤلاء المهاجرون في مياه المحيطات.
وأكدت الصوفي أنها تعرضت إلى انتقادات واسعة، وأطلق بعض مهاجميها دعاوى للانتقام منها، لاتهامها بأنها تساعد على الهجرة السّرية وغير الشرعية إلى أوروبا، إلا أنها أكدت أنها لا تخشى شيئًا طالما أن أهدافها نبيلة ورسالتها إنسانية.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد أطلق مبادرة صناع الأمل امتدادًا لـ”عام الخير”، وكرم خلالها المشروعات والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تسخّر الجهود والطاقات لمساعدة الناس، وتغيير حياتهم إلى الأفضل.
دموع #محمد_بن_راشد .. إنسانية العظماء .. وعظماء الانسانية #صناع_الأمل . #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eorx1aQ0sx
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 21, 2017