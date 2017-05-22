22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الدمام.. القتل تعزيراً بحق شقيقين سعوديين لتهريبهم المخدرات
﻿

الدمام.. القتل تعزيراً بحق شقيقين سعوديين لتهريبهم المخدرات

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جانيين لقيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر في المنطقة الشرقية.

وفيما يلي نص البيان:” بفضل من الله تم القبض على كل من (مفرح بن مسفر بن علي اليامي), و ( ناصر بن مسفر بن علي اليامي) سعوديي الجنسية – عند قيامهما بتهريب كمية من الحشيش المخدر , وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد الحكم من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين اليوم الاثنين في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق