22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان
﻿

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن ،رمضان

(أنحاء) – متابعات :-

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس السائدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يتزامن هذا العام مع شهر يونيو، حارة إلى شديدة الحرارة خلال النهار تميل نسبياً للاعتدال ليلاً.

وأشارت الأرصاد في تقرير صدر عنها اليوم “الإثنين” إلى وجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع خلال تلك الفترة مع مدى رؤية أفقية جيدة بشكل عام تتدنى في بعض الفترات لأقل من 5 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت أن معدل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة تصل إلى 43.9 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 28.9 درجة مئوية، وفي المدينة المنورة 42.9 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 28.6 درجة مئوية.

وبين التقرير أن الرياح السطحية في مكة المكرمة غربية ستكون بشكل عام، ومعدل سرعة الرياح بين 12-18 كم/س، والرياح السطحية للمدينة المنورة شمالية بشكل عام، ومعدل سرعة الرياح يتراوح بين 8-16 كم/س.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق