22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عقب مغادرتهما الرياض.. “ميلانيا” و”إيفانكا” تعبران عن سعادتهما لزيارة المملكة

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

وصفت كل من “ميلانيا” زوجة الرئيس الأمريكي ترامب، وابنته “إيفانكا” زيارتهما للمملكة بأنها كانت رائعة ومذهلة، وعبرتا عن شكرهما لحكومة وشعب المملكة على هذه الفرصة.

وقالت “ميلانيا” في تغريدات على حسابها بموقع “تويتر” عقب مغادرتها الرياض اليوم الإثنين، إن الزيارة كانت رائعة وأتاحت لها فرصة للقاء عدد من النساء والأطفال.

وأضافت تعليقاً على القمم التي شهدتها الرياض: “عندما يقف المجتمع الدولي جنباً إلى جنب مع أفكار مشتركة حول السلام والرخاء، من الممكن أن تحدث أشياء مذهلة”.

من جهتها، أوضحت “إيفانكا” ابنة الرئيس ترامب أنهم شهدوا زيارة رائعة، وتاريخية للمملكة.

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