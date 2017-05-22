أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن» مجلس الوزراء يثمن “إعلان الرياض” الذي صدر عقب القمة.. والملك سلمان: مركز “اعتدال” جاء بهدف نشر مبادئ الوسطية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“الاتصالات” تحذر من التفاعل مع رسائل إلكتروني...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حذرت هيئة الاتصالات من التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة، وطالبت بعدم الإفصاح عن المعلومات
-
فيديو | فيلم قصير يحكي قصة اليوم الأول لزيار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- حظي فيلم قصير أعدَّه القائمون على قمة الرياض بمتابعة وتداول واسع بين مستخدمي وسائل
-
الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة في مكة ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس السائدة خلال شهر رمضان
-
الدمام.. القتل تعزيراً بحق شقيقين سعوديين لته...بتاريخ
الرياض – واس :- أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جانيين لقيامهما بتهريب