أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | فيلم قصير يحكي قصة اليوم الأول لزيارة ترامب يحصد نحو 7 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة
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