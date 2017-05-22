22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فيلم قصير يحكي قصة اليوم الأول لزيارة ترامب يحصد نحو 7 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

حظي فيلم قصير أعدَّه القائمون على قمة الرياض بمتابعة وتداول واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوكالات والمواقع الإخبارية العالمية والمحلية، محققاً أرقاماً قياسية من المشاهدة والمتابعة رغم مرور أقل من 24 ساعة فقط على نشره.

ويحكي الفيلم قصة اليوم الأول لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، وما شهده من فعاليات واحتفالات بالضيف وعائلته والوفد المرافق له.

ويتضمن الفيلم لقطات من وصول الرئيس الأمريكي وزوجته لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ولحظة وصول ابنته إيفانكا وزوجها لمقر إقامتهما بالرياض، واستعراض خادم الحرمين وترامب حرس الشرف بالديوان الملكي، وأدائهما رقصة العرضة الشعبية بمشاركة وزير الخارجية عادل الجبير ونظيره الأمريكي.

يذكر أن الفيلم تم تصويره وإعداده من قِبل فريق عمل سعودي بالكامل، وتم نشره على الحسابات الرسمية لقمة الرياض أمس الأحد.

وغادر الرياض، صباح اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي مختتماً زيارته التاريخية للمملكة، التي استمرت مدة يومين، وشهدت عقد ثلاث قمم وتوقيع عديد من الاتفاقيات الاستراتيجية والمهمة.

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