أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الرئيس اليمني: لن نسمح بتقسيم اليمن لدويلات وفقاً لرغبات مشبوهة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بيان القمة الخليجية الأمريكية يؤكد على ضرورة ...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعهم أمس
-
فيديو | الملك سلمان وترامب والسيسي يفتتحون مر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة
-
ترامب: سأزور مصر .. والسيسي قام بعمل هائل في ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات : ــ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إنه يأمل في زيارة مصر، وذلك بعد
-
ترامب: العلاقات مع البحرين لن تكون متوترة بعد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات : ــ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين