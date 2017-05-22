22 مايو 2017 مـ / موافق 26 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البريد السعودي والبريد الأردني يبحثان تفعيل التعاون في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين البريد السعودي، والبريد الأردني التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمملكة الأردنية الهاشمية في 28 جمادى الآخر الماضي الموافق 27 مارس 2017، استقبل رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، في مكتبه بمقر المؤسسة، المدير العام للبريد الأردني الدكتور خالد ذيب اللحام.

وتضمنت المذكرة تطوير العلاقات البريدية المشتركة من خلال تضافر جهود الجانبين لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين مؤسسة البريد السعودي، والبريد الأردني.

ونصت المذكرة على التعاون فى مجال الخدمات البريدية المقدمة لضيوف الرحمن، والمعتمرين الأردنيين، إضافة إلى التعاون في حقل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية مع تبادل الخبرات البريدية بين المملكة العربية السعودية، والأردن.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، أن البريد السعودي حريصا على توسيع مجالات الشراكة مع مختلف مؤسسات البرد العربية لتقديم خدمات بريدية  متقدمة وفقا لأفضل المعايير الدولية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مؤسسة البريد السعودي تسعى دائما لتعزيز التعاون مع الأشقاء وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح الجانبين.

من جانبه ، قام المدير العام للبريد الأردني الدكتور خالد اللحام بصحبه رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور أسامة الطف، بجولة تفقدية في المجمع المركزي للبريد السعودي شملت مركز معالجة الرسائل، ومركز العمليات البريدية، ومركز معالجة الطرود، وموقع فحص الطرود، والإرساليات، إضافة إلى مركز الطباعة والتغليف، ومحطات الطرود.

وقال المدير العام للبريد الأردني، إن الخدمات المتقدمة للبريد السعودي يجسد النهضة الشاملة التي تشدها المملكة في كافة القطاعات، والميادين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، منوها بأن ما يقدمه البريد السعودي من خدمات يضاهي البرامج والخدمات المتوفرة في الدول المتقدمة مما يعد إنجاز سعودي وعربي.

وأضاف الدكتور اللحام أن التجربة الناجحة للبريد السعودي ستكون ضمن خطط البريد الأردني المستقبلية، حيث سيتم العمل على نقل تجربة العنوان الوطني والتجارة الإلكترونية الى البريد الأردني،إضافة إلى التعاون في مجال الخدمات”

وأكد المدير العام للبريد الأردني أنه تم الوقوف علي التجربة الناجحة للبريد السعودي في برامج التجارة الإلكترونية ممثلة في خدمات التسوق الاليكتروني “إي مول” وآلية الاستفادة منها ووضع رابط هذه المنصة الالكترونية على مواقع البريد الأردني، ومناقشة كيفية تسويق منتجات أردنية عبرها ، متوقعا أن تكون خدمة الحوالات المالية مجالا واسعا للتعاون بين الجانبين لنقل أموال الأردنيين المقيمين في السعودية إلى ذويهم في الأردن”.

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