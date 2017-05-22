صور | جندي يبتسم رافعاً علامة النصر رغم إصابته برصاصة اخترقت كتفه

(أنحاء) – متابعات :-
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشخص مصاب، قالوا إنه مرابط بالحد الجنوبي، حيث ظهر مبتسماً ويرفع علامة النصر رغم إصابته برصاصة اخترقت كتفه، مُسببةً له جرحاً غائراً.
وأظهرت الصور المرابط الذي ذكر متداولوها أنه يدعى خالد محرزي، وهو مستلق على السرير لتلقي العلاج من إصابته برصاصة اخترقت كتفه، بينما يظهر هو مبتسماً ورافعاً علامة النصر.
ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر مغردون أن ظهوره بهذا المشهد هو رسالة منه إلى الأعداء برغبته في العودة مجدداً للقتال وإصراره على تحقيق النصر.