22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المالية” تعلن بدء صرف مستحقات الملكيات المنزوعة‏ لتوسعة الحرم النبوي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة المالية اليوم (الاثنين)، بدء صرف مستحقات ملاك العقارات الذين تم نزع ملكياتهم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها.

وطالبت الوزارة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى الذين لم يستكملوا إجراءاتهم تعويضهم بعد، بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم.

وأوضحت أنها تعمل على استكمال إجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، والتي صُرف 80% من قيمة تعويضاتها، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار إما باستعادة عقاراتهم وإعادة ما صُرف لهم، خلال 6 أشهر، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض.

وأضافت أن جميع ملاك العقارات غير المشمولة بما ذُكر، بالإضافة إلى العقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين بطريق الملك عبدالعزيز، لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.

يُذكر أن مشروع التوسعة يهدف لتوفير الراحة لزوار الحرم النبوي، وسيكون للتوسعة الثالثة للمسجد وساحاته، القدرة على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الزوار، لتصل إلى نحو 1.6 مليون مصلٍ.

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