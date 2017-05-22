صور| ولي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 92 من كلية الملك فيصل الجوية

(أنحاء) – متابعات :-
رعى ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، تخريج الدفعة 92 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، بمقر الكلية في الرياض، والتقط الطلبة الخريجون وأولياء أمورهم صور سيلفي مع ولي ولي العهد.
ولدى وصول ولي ولي العهد، يرافقه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، كان في استقباله نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار ركن محمد العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن خالد اللعبون.
من جهته، أكد قائد الكلية في كلمة له جاهزية الطلبة الخريجين من خلال إكمال متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي علمياً وعمليًا، منوهًا بما يجده القطاع العسكري من اهتمام من القيادة الرشيدة وفق رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن الدفعة تضم 9 طلبة من 3 دول هي البحرين وقطر والكويت.