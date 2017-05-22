22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخدمة المدنية” تعتزم طرح عدد من الوظائف الهندسية عبر نظام جدارة في رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تعتزم وزارة الخدمة المدنية طرح عدد من الوظائف الهندسية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438 /1439هـ، في السادس من شهر رمضان المبارك المقبل.

وحددت الوزارة الثالث من رمضان موعدا أخيرا لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية، التي ستخصص للرجال فقط، مشيرة إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة (رجال) كمتطلب رئيسي للتقديم على تلك الوظائف.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد طالبت في بيان لها الجمعة الماضي الجهات الحكومية بسرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الهندسية في نظام احتياج على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لطرحها في نظام جدارة للخريجين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، كما حددته الخطة.

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