22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حركة غريبة بين ترمب وزوجته ميلانيا خلال استقبالهما في تل أبيب تثير التكهنات

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

أثارت حركة بدرت من ميلانيا ترمب تجاه زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تكهنات كثيرة وجدلا، لما توحي به الحركة من وجود شرخ في العلاقة بين الاثنين.

وظهر الاثنان وهما متجهان إلى الطائرة، في تل أبيب أثناء زيارتهما لإسرائيل، حيث مد دونالد يده نحو زوجته التي بادرت بصفعها، في إشارة لعدم رغبتها في الإمساك بيده.

وتأتي هذه الحركة في سياق تكهنات واسعة بوجود فتور في العلاقة بين الطرفين، بحسب زعم بعض وسائل الإعلام الأمريكية، إلا أن آخرين رفضوا الانجراف وراء هذه الادعاءات، مؤكدين أن العلاقة بينهما جيدة، وأن الحركة لا تدل على شيء.

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