22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | طفل يمني من ضحايا الألغام عاشق لـ “الاتحاد”.. ومحمد نور عبر تويتر: “أتمنى مقابلته”

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

يلقبه أقرانه بـ” محمد نور اليمني” لأنه ينحدر من عائلة تشجع نادي الاتحاد، محمد نور لم يعد يقدر على ممارسة الكورة بسبب لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في محافظة الجوف اليمنية تسبب له في إعاقة في الفك واليد وإصابات متفرقة.

وقال الطفل إنه يحب الاتحاد ومحمد نور، ويرتدي زي الاتحاد ويحاول يركل الكورة مثل سابق عهده مستفيداً من دعم عمه عاشق الاتحاد القديم، ويتواجد بشكل يومي في ملعب محافظة الجوف ليعلن انتصاره على من حاول إعاقته.

وقال عمه نحن في محافظة الجوف اليمنية نحب الاتحاد ونحب محمد نور وانتقل حب محمد نور والاتحاد إلى كامل الأسرة .

أصبحت الألغام كابوس يؤرق الصغار والكبار في كامل أنحاء اليمن  لأن الميليشات الحوثية عند هزيمتها تقوم بزرع الألغام بكثافة انتقاماً من الشجر قبل البشر والمواشي .

وقال عدد من أبناء الجوف الكثير ذهب ضحية الألغام، منهم ٤٦ قتيل بالإضافة إلى إصابات متعددة مضيفين أن هذا الدمار لم يقتصر على الإنسان بل وصل إلى الحيوان من قبل المليشيات الحوثية.

وقال الكابتن محمد نور عبر حسابه في توتير مغرداً: “تابعت ما أوردته قناة “العربية الحدث” عن الطفل اليمني الملقب بمحمد نور الذي أصيب بلغم، وأبدي تعاطفي الكبير معه”.

وأضاف في تغريدة أخرى مطالباً : “أتمنى أن تسنح لي الظروف وألتقي هذا الطفل، وأسأل الله له الشفاء العاجل وأن يوفقه في مشوار حياته”.

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