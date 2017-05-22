22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زعيمة المعارضة الإيرانية: قمة الرياض خطوة ضرورية لمواجهة إرهاب الملالي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

رحبت مريم رجوي رئيسة المعارضة الإيرانية بمواقف القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض والتي أتت لمواجهة ممارسات النظام الإيراني ضد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة بشأن ضرورة التصدي لنظام الملالي في الإرهاب والتطرف وبرامجه الصاروخية البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتصرفاته لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

 واعتبرت رجوي أن هذه المواقف تعد خطوات ضرورية لوضع حد للإرهاب والحروب وسفك الدماء ولإحلال السلام والهدوء في المنطقة، وعبرت عن إدانتها لممارسات وجرائم النظام الإيراني، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ قرارات سريعة في إدراج قوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة له على قوائم الإرهاب، نظراً للجرائم التي يرتكبها في سوريا والعراق وكذلك لبنان ودعم الحوثي في اليمن.

كما شدّدت على ضرورة عرض ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران ومجزرة السجناء السياسيين التي وقعت عام 1988م وراح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين بفتوى من الخميني، وإحالتها لمجلس الأمن الدولي وللمحكمة الجنائية الدولية وتقديم رموز النظام الإيراني وعلى رأسهم علي خامنئي ووزير العدل وحسن روحاني وإبراهيم رئيسي.

وأثنت رجوي على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عندما افتتح القمة، مؤكداً أن النظام الإيراني يعتبر هو رأس حربة الإرهاب منذ ثورة الخميني عام 1979م ، كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيضاً: “إن الضحايا الذين عانوا في إيران هم الشعب الإيراني”، حسب “الإخبارية نت”.

وأوضحت مريم رجوي أن الحل النهائي لأزمات المنطقة يكمن في إسقاط نظام ولاية الفقيه، حيث ما زال الشعب الإيراني يدفع ثمن استمرار هذا النظام طيلة 38 عاما.

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