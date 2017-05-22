22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزارة العمل توضح حقيقة وجود خلافات مع الفلبين بشأن استقدام العمالة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الاثنين)، وجود أي خلافات بينها وبين وزارة العمل الفلبينية، بشأن استقدام العمالة للمملكة.

وأكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود خلاف بين وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية ووزارة العمل الفلبينية، بشأن الاستقدام أو برنامج “مساند”‎ .‎

يُذكر أن رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض صرح اليوم بأن وزارة العمل الفلبينية لديها خلاف مع نظيرتها في المملكة، بسبب رفض الأولى تفعيل وتطبيق برنامج “مساند”، بعد أن طلبت الأخيرة إضافتها ودول أخرى إلى البرنامج.

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