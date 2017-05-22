22 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة والعراق يعلنان خفض إنتاج النفط لـ 9أشهر إضافية

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – متابعات :-

اتفق أكبر منتجين للنفط في منظمة أوبك المملكة العربية السعودية والعراق يوم الاثنين على الحاجة لتمديد تخفيض عالمي لإنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية في مسعى لدعم أسعار الخام وهو ما يزيل حجر عثرة محتملا بينما تستعد الدول المنتجة للاجتماع هذا الأسبوع.

وبعد اجتماع مع نظيره العراقي في بغداد قال وزير الطاقة خالد الفالح إنه لا يتوقع أي معارضة داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتمديد الخفض لتسعة أشهر أخرى.

وتجتمع الدول الأعضاء في أوبك في فيينا يوم الخميس لبحث تمديد الاتفاق الأصلي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي والذي اتفقت المنظمة و11 دولة خارجها من بينها روسيا بموجبه على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وقال الفالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي جبار اللعيبي إن العراق أعطى “الضوء الأخضر” لمقترح بتمديد لتسعة أشهر سيتم تقديمه للاجتماع في العاصمة النمساوية.

وأضاف أن اتفاقا جديدا سيكون مشابها للاتفاق السابق مع تغييرات طفيفة وأن أي قرار لن يوضع في صيغته النهائية حتى تجتمع أوبك.

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