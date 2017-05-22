23 مايو 2017 مـ / موافق 27 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نافورة على طريق الملك فهد بالرياض إثر انكسار ماسورة مياه

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