صور | أمانة جدة تفتتح توسعة شارع حليمة السعدية

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
افتتحت أمانة محافظة جدة أعمال توسعة مدخل شارع حليمة السعدية مع طريق المدينة بحي المحمدية، وذلك بعد إنتهاء أعمال إزالة ٥ عقارات كانت تعترض تنفيذ الشارع.
وأوضح مدير عام الطرق والإنارة المهندس غسان الزهراني بأن المشروع يربط طريق المدينة بطريق الأمير سلطان وموازي لطريق السلام الذي يشهد كثافة مرورية، ويهدف مشروع شارع حليمة السعدية إلى تخفيف كثافة الحركة المرورية على طريق السلام، بالإضافة إلى كونه يعتبر مدخل إضافي للحي.
الجدير بالذكر أن الأمانة نفذت خلال ٧ سنوات ما يزيد عن ٤٠ جسر ونفق وتحسينات للطرق بهدف المساهمة في تسهيل الحركة المرورية وتخفيض معدل الرحلة اليومية.