إنطلاق المرحلة الثالثة من حملة “في خدمة مكة”

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
انطلقت أمس بأمانة العاصمة المقدسة الحملة التصحيحية تحت شعار “في خدمة مكة المكرمة”، والتي تهدف الأمانة من خلالها إلى تنفيذ كافة الخدمات البلدية من خلال تخصيص أسبوع من كل شهر هجري لصيانة ونظافة المرافق العامة والشوارع في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة بما يحقق متطلبات سكان وأهالي وزوار أم القرى من توفير كافة الخدمات البلدية وإصلاح المرافق العامة من إنارة وسفلتة وتنفيذ خدمات النظافة والاصحاح البيئي بالشكل المطلوب.
وأوضح الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل مساعد أمين العاصمة المقدسة للعلاقات العامة والاتصال أن الحملة تعد خطوة مهمة تأمل الأمانة من خلالها إلى تحقيق رغبات أهالي مكة المكرمة والارتقاء بالخدمات البلدية، مشيرا إلى أنها تأتي من خلال حرص وتوجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار لتحسين مستوى الخدمات البلدية المختلفة.
وقال إن الأمانه جندت كافة إمكانيات لإنجاح الحملة، حيث تشارك فيها إدارات الطرق والنظافة والحدائق والسلامة والخدمات الاجتماعية وصحة البيئة والإنارة والعلاقات العامة والإعلام وتقنية المعلومات والإدارية والمالية بالإضافة إلى المشرف العام على البلديات الفرعية وبلدية المسفلة، مشيرا إلى أن الحملة انطلقت في مرحلتها الثالثة بنطاق منطقة البحيرات ومنطقة الشرائع 3 ، بعد أن غطت في المرحلتين السابقتين العديد من أحياء المسفلة وبطحاء قريش والرصيفة، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت ومنوها بالدعم والتعاون من كافة الإدارات والفرق المشاركة بما يؤكد مدى حرص الجميع والرغبة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات .
من جهته قال مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي تم تكليف أكثر من 300 عامل نظافة و8 مشرفين، وتخصيص أكثر من (68) آلية ومعدة في منطقة الشرائع 3 ، أما منطقة البحيرات تم تزويدها بعدد 450 عامل 95 آلية ومعدة للعمل ضمن حملة الأمانة في خدمة مكة المكرمة في مرحلتها الثالث، كما تم التعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة ضمن لجنه رفع السيارات والهياكل الخربة، وتم تخصيص وتهيأة (10) سطحات لرفع السيارات الخربة من نطاق الحملة .
أما في مجال صحة البيئة فقد كشف الأستاذ منصور بالبيد مدير عام صحة البيئة بأنه تم تكليف أكثر من 20 مراقب صحي ضمن نطاق منطقة الشرائع 3 و17 مراقب ضمن منطقة البحيرات وذلك بهدف حملة تصحيحية.
وفي مجال مشروع الإصحاح البيئي فقد تم خلال اليوم الأول رش (754) وحدة سكنية و(9) مساجد و(44) عمائر تحت الإنشاء، بواسطة (18) سيارة رش فراغي و(20) فرقة و(100) فني ، وبلغت كمية المبيد المستهلك (3600) لتر في منطقتي الشرائع 3 والبحيرات.